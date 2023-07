Querétaro vs América será pospuesto por pésima condición de la cancha de la Corregidora

No se jugará en la Corregidora. El partido que estaba pactado para jugarse el próximo domingo en Querétaro entre Gallos y América se suspende debido al mal estado de la cancha.

Las fuertes lluvias que han azotado la ciudad queretana, aunado a lo maltratado que quedó el terreno de juego después del concierto de Carín León el pasado 25 de junio, los directivos de la Liga se vieron en la obligación de cancelar el partido hasta nuevo aviso.

"La LIGA BBVA MX informa que el partido Querétaro vs América será reprogramado debido al mal estado de la cancha. Después de varias revisiones a la cancha del Estadio La Corregidora por parte de la LIGA MX y el área encargada de la evaluación de estadios, este viernes se dictaminó que el terreno de juego no cumple con los requisitos técnicos para la realización del partido Querétaro vs. América, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023", informó en un comunicado la Liga.

"Los últimos peritajes indican que el terreno de juego sufrió daños considerables por no seguir los protocolos de desmontaje de un evento realizado en el Estadio La Corregidora el pasado domingo 25 de junio. Por lo anterior, La LIGA BBVA MX informa la determinación de reprogramar el partido, con fecha y hora por confirmar, en busca de salvaguardar la integridad de los jugadores y el cuerpo arbitral", se lee en el documento.

El tema no es menor considerando que este semestre el calendario quedó saturado por el mes que se detendrá la Liga debido al comprmiso con los equipos de la MLS, pues como ya se sabe finalizada la Jornada 3 del campeonato local los equipos viajarán a Estados Unidos para encarar la Leagues Cup.

