Ibargüen sobre su salida de América: 'Estoy agradecido, pero las cosas no son como parecen'

Andrés Ibargüen fue presentado como nuevo jugador de Santos Laguna, sin embargo, por primera vez habló de su salida de las Águilas del America y, aunque recalcó aque le tiene enorme agradecimiento a los de Coapa, también dejó entrever que su salida no fue de lo mejor.

“En cuanto a los tres años (que permaneció en el América) se ganaron cosas muy importantes, nunca me he manifestado hasta el día de hoy en cuanto a mi salida, me trato de mantener al margen, me enfoco en lo deportivo. Sólo tengo palabras de agradecimiento con el club América por todo lo que me brindó porque me dio la oportunidad de venir a México, hay cosas que no son como parecen o como se dicen, pero independientemente solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó el volante en su conferencia de presentación con los Guerreros.

Respecto a su nuevo equipo, Ibargüen reveló que una de las principales razones que lo convencieron para llegar al equipo de Torreón fue que sus excompañeros Oribe Peralta y Darwin Quintero le dijeron que en Santos le darían todas las herramientas para ser feliz, algo que le ayudará a explotar al máximo su potencial.

“Anteriormente había tenido compañeros que habían estado en Santos Laguna, el caso de Oribe y de Darwin y siempre me han dicho que el día de mañana, si se daba la oportunidad de jugar acá (Santos), que iba a estar muy a gusto, que el entorno era muy familiar, que me iban a recibir de la mejor forma, que me iban a dar todas las herramientas para que pudiera ser feliz y pudiera disfrutar del futbol y estando feliz iba a dar mi máximo potencial”, declaró.

Además de lo mencionado, el sudamericano también destacó que el proyecto de los laguneros fue otro factor que lo impulsó para fichar con ellos, pues los consideró un equipo que siempre está peleando en la parte alta y que cuenta con el apoyo de una gran afición.

“En cuanto lo que me convenció fue el proyecto tan ambicioso que hay en esta institución, un equipo que siempre está peleando en los puestos de arriba. Había tenido la oportunidad de venir a enfrentar a este club, tiene una hermosa afición que vive cada partido como una fiesta que siempre está alentando desde el primer segundo, es algo que siempre motiva porque cada una de estas personas siempre hace un esfuerzo para venir al estadio y como tal hay que dar nuestro máximo esfuerzo”, agregó.