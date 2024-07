André Jardine aseguró que no le gustó el arbitraje tras derrota de América ante Tigres

Con gol de Marcelo Flores en la recta final del partido, los Tigres vencieron por la mínima al América en el Estadio Universitario, luego de un tiro libre que generó polémica, pues para algunos, no existía falta. Ante esto y la molestia que demostró André Jardine en la cancha, se le pidió su opinión respecto al arbitraje.

“No me gusta mucho hablar de arbitraje, sobre todo cuando pierdes porque sonarían a excusas, pero no me gustó, lo demostré en el juego, el criterio no fue el mismo, la falta no es falta y acaba por definir el partido. Es solo un ejemplo que durante el partido en pequeños lapsos no fue el mismo criterio”, mencionó el entrenador.

El estratega del conjunto capitalino reconoció que durante algunos lapsos del partido fueron superiores, pero que la falta de contundencia fueron factor para el resultado de hoy.

“Un juego donde hicimos buen primer tiempo, saliendo al frente con control y generando ocasiones importantes que con más calma de finalizar o decisiones estaríamos al frente. Tigres con los delanteros que tiene, el segundo tiempo acaban tomando la iniciativa de juego, no pudimos controlar la pelota, el gol fue muy particular, te deja un mal sabor porque era para salir por lo menos con un punto y perder de esta forma molesta un poco”, sentenció Jardine.

