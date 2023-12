Gignac previo al retiro de Miguel Layún: 'Mejor para mí que se vaya por la puerta de atrás'

En un directo con Javier Hernández y Oribe Peralta, André-Pierre Gignac señaló que prefiere que Miguel Layún se vaya por la puerta de atrás en su retiro ya que él quiere el Bicampeonato.

En el canal de Twich, CH14, el Chicharito invitó a Oribe Peralta y a Gignac a platicar sobre diversos temas, entre los que destacó el retiro de Miguel Layún al finalizar este Apertura 2023. Respecto a este tema, los tres llegaron coincidieron en que no entendían el retiro del defensor mexicano, aunque el francés destacó que posiblemente todo lo que sufrió en sus primeros años con el América le pudo haber restado algunos años de su carrera.

"Puede ser también porque sufrió un chingo de lo que pasó (todo es culpa de Layun), todo eso te pega mentalmente y te lo juro que mentalmente puedes perder unos años de futbol, así que puede ser que él diga yo me retiro en lo más alto y él tiene la expectativa de ser campeón este torneo" señaló el futbolista de Tigres.

Respecto a esta posibilidad de que el mítico dorsal 19 cierre su carrera con el campeonato, Hernández y Peralta destacaron que sería algo increíble; sin embargo, el jugador europeo no podía pensar de la misma manera por obvias razones.

"Cuál chingón hermano, no se va a dar, no manches. Yo no lo puedo pensar, que lo piense él está bien. Perdón Miguel, pero mejor para mí que te vayas por la puerta de atrás, tuviste una carrera increíble, jugaste en Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato", puntualizó el 10 felino.

Algo curioso es que esta charla sucedió hace dos semanas cuando se estaban disputando los cuartos de final, sin saber que más tarde ambos se estarán enfrentando en el Estadio Azteca para ver quien se corona.

Cabe destacar que es habitual ver a Javier Hernández en la plataforma morada, ya que inauguró su canal en agosto de 2019. Desde entonces el mexicano ha transmitido Call Of Duty, Just Chating (categoría donde únicamente se la pasa hablando con sus seguidores o con un invitado), EAFC 24, eFootball y otros juegos a lo largo de estos años.

