Luis Quiñones sobre juego ante América: 'Una oportunidad para revertir hegemonía'

Este martes por la mañana, los Tigres entrenaron en el Estadio Universitario, previo al duelo que tendrán en poco más de 24 horas ante el América, rival que en tiempos recientes no han podido vencer, siendo en 2019 su última victoria. Ante esta mala racha, Luis Quiñones reveló que tienen ante sí una gran oportunidad para terminar con esa hegemonía.

“Es un rival difícil, estoy seguro de lo que representa América y el momento que ellos viven con esos jugadores, nosotros venimos de un cuerpo técnico nuevo, nueva idea y de acoplarnos a lo que queremos, el equipo sabe lo que nos jugamos y queremos. Enfrente tenemos una linda oportunidad de revertir los partidos difíciles, el equipo está preparando física y mentalmente para enfrentar este partido y reencontrarnos con nuestro buen momento”, mencionó el colombiano.

Durante las últimas temporadas, Luis ha sido criticado por un sector de la afición auriazul debido a su rendimiento, sin embargo, parece que Veljko Paunovic lo contempla como titular, algo que se ha repetido con todos los entrenadores que han llegado a los Tigres, pasó con Herrera, Cocca, Ruíz, Siboldi y ahora con el serbio, a lo que Quiñones respondió.

“En mi estancia aquí los cuerpos técnicos con los que he estado me he sentido respaldado, he sentido su apoyo y también lo he demostrado así, con buenas actuaciones, nunca he pensado en beneficiarme propiamente, estoy para el equipo y lograr objetivos, lo hemos logrado y es una linda oportunidad para seguir mostrando y demostrar a la gente que estoy preparando para seguir luchando por esta camisa. Me siento preparado y las cosas se van a dar, tengo el respaldo de todos”, sentenció el atacante.

