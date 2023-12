Prensa regia explota contra Cabecita Rodríguez por humillar a Tigres con tercer gol

El pasado domingo las Águilas del América vencieron tres cero a los Tigres en la Final del Apertura 2023, siendo el último gol el que ha generado polémica en Nuevo León "por estar de más" en un partido que ya estaba decidido.

Periodistas regiomontanos comentaron durante un programa en vivo que el último gol de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez hace ver mal al delantero uruguayo, esto debido a que Tigres ya había bajado los brazos y a que el encuentro ya estaba decantado a favor del cuadro capitalino.

"El tercer gol del América ¿No crees que ya era innecesario? ¿No crees qué se ve mal ahí el 'Cabecita' Rodríguez? ¿Cómo para qué le anotas el tercer gol? Creo que eso es de no ser un buen compañero de profesión, porque ya estaba decidido y cantado que el equipo iba a ganar, ya ni siquiera estaba peleando Tigres, la pelota la estaba paseando el conjunto de las Águilas del América, ya no iban a buscar ese tercer gol por respeto a la institución que tienen enfrente y porque ya habían bajado los brazos", apuntan durante la transmisión de RG La Deportiva.

"El tercer gol de América fue innecesario, se ve mal el Cabecita Rodríguez, no se ve bien como profesional". :@chitivamartinez en RG La Deportiva. pic.twitter.com/37qaHYZQJt — RG La Deportiva (@rg690) December 18, 2023

Además de lo ya comentado, en la transmisión se asegura que lo de Rodríguez solo fue 'por lucirse', algo que le puede costar la próxima vez que América se enfrente al conjunto regiomontano.

"Ya estaba todo decidido, ya no hay porque pegarle al arco, pero no, te quieres lucir, lúcete cuando vas 11 vs 11, porque con once contra once en el campo América solo le pudo hacer un gol a Tigres, y eso para mí no se ve bien como profesional porque después te la van a cobrar, te la van a cobrar", finalizaron.

