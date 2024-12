¡Adiós Europa! Álvaro Fidalgo tiene como prioridad mantenerse en América

Hoy ya no es prioridad volver. Cada mercado de fichajes el nombre de Álvaro Fidalgo es recurrente y es constantemente relacionado con clubes de Europa, sin embargo, en esta ocasión el español prefiere mantenerse en América.

Álvaro Fidalgo, tres veces campeón de Liga MX con América | IMAGO7

El mediocampista de las Águilas es feliz en Coapa siendo multicampeón con el equipo y su mente está puesta en seguir cosechando títulos en el club, y aunque no descarta volver Viejo Continente gente cercana al jugador asegura que ya no le inquieta no emigrar del Nido.

Y es que con la decisión de haberse nacionalizado mexicano, Fidalgo sabe que para el año siguiente cumplirá con el tiempo que exige la FIFA para poder jugar con una Selección que no es la suya y aunque hoy no es su prioridad jugar con el Tri tampoco quiere descartar esa opción.

Fidalgo ha tenido múltiples ofertas de Europa | IMAGO7

Se sabe que el mercado anterior estuvo muy cerca de emigrar al futbol de Rusia, pero al final la oferta que llegó al club no cumplió con lo solicitado económicamente y Álvaro se quedó en el club para consagrarse con el tricampeonato.

Fidalgo llegó al Club América en 2021

