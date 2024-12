¡No todo fue festejo! Sebastián Cáceres confesó pelea con un compañero previo a la Final de Vuelta

El defensor uruguayo Sebastián Cáceres sorprendió a los medios al revelar que hubo una discusión con uno de sus compañeros de equipo previo a la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2024, en la que el Club América se coronó Tricampeón de la Liga MX.

Aunque el título histórico de los azulcrema fue celebrado con euforia, Cáceres confesó que no todo fue armonía en el vestidor un día previo al crucial partido contra Monterrey en el Estadio BBVA.

Durante la conferencia posterior a la premiación, Cáceres explicó que tuvo un desacuerdo con un compañero debido a un choque de opiniones, una situación que en su visión no debe tomarse como algo negativo dentro del ámbito deportivo.

“Voy a contar algo que a lo mejor no debo, pero ayer me puse a discutir con un compañero, antes de una Final. Uno dice, ‘¿por qué, si van a jugar una Final? Porque así lo vivimos, somos competitivos y si a alguien no le gusta...’”, detalló el central azulcrema.

Pese a la tensión momentánea, Cáceres aclaró que la discusión no pasó a mayores y que, como sucede en cualquier equipo profesional, las diferencias fueron resueltas rápidamente. “Chocamos en el momento, se habla y ya está. Así es como se vive el futbol y después dentro de la cancha lo demostramos. Está clarísimo que acá todos somos unos guerreros que nos respaldamos entre todos. Si uno falla va a estar el otro y creo que esa es la mejor forma de vivir los partidos”, expresó el defensor.

