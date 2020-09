Adrián Chávez sobre el América: 'Es un equipo desangelado y desmotivado'

Adrián Chávez, histórico exguardameta del América, tuvo una charla exclusiva con RÉCORD, en la que criticó a Miguel Herrera y su actual plantel, al cual considera un equipo desangelado, desmotivado y sin sangre, razón por la que dijo que no parece el América.

"Se ve un equipo desangelado, desmotivado, un equipo sin sangre, no parece que fuera el América, con el respeto que se merecen los demás equipos, parece que fuera otro equipo y no el América, el América aún perdiendo no baja los brazos, siguen luchando y siguen trabajando para salir adelante y por eso es que muchos partidos los han sacado, incluso hasta partidos imposibles; sin embargo, creo que es lo que le está faltando al América en este momento", declaró para RÉCORD.

Chávez aseguró que a los de Coapa les hace falta equilibrio, pues la Copa por México no funcionó para que el equipo tomara mejor ritmo, ya que se lesionaron varios jugadores, recriminándole a Herrera no haber previsto esa situación.

"Actualmente el equipo no trae un buen equilibrio, el equipo no se encuentra, yo pensé que con la Copa por México, el equipo iba a jugar mejor, pero lamentablemente se lesionaron varios jugadores del equipo, pero tú como entrenador tienes que prever, tienes jugadores jóvenes a los que les puedes dar una oportunidad y yo no entiendo por qué", finalizó.

Durante las últimas semanas, el América del Piojo ha sido muy criticado por su propia afición, la cual está inconforme con las formas en las que el equipo está jugando, pues el equipo no tiene un estilo definido y carece de volumen de juego, razón por la que han pedido la destitución de Miguel Herrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: HENRY MARTÍN REVELÓ CÓMO ESTUDIA A LOS DEFENSAS Y PORTEROS