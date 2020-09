Miguel Herrera: “Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso”

Miguel Herrera se convirtió en el juego ante Mazatlán, en el técnico con más victorias oficiales con el América con 134 triunfos, superando las 133 de José Antonio Roca.

Sin embargo, hace un par de días, Carlos Reinoso, leyenda americanista, comentó que este América no lo representaba, que nadie marcaba una diferencia, por lo que el Piojo no dudó en responderle.

"Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso, porque quedó atrás de mí. No lo supo hacer. Si lo representa o no, no es problema mío”, comentó Herrera a W Deportes.

Pero la situación no terminó ahí, Herrera también le recordó a Reinoso el torneo de desastre que él tuvo como estratega americanista y que al final del día él trabaja para darle gusto a los aficionados.

“Si hoy Reinoso se queja de que el equipo no lo representa, se le olvida que él tuvo un torneo desastroso. A mí no me gusta cómo estamos trabajando, pero buscaremos darle gusto a los aficionados”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: RAÚL HERRERA FUE ANUNCIADO COMO DIRECTOR DE FUERZAS BÁSICAS