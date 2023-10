Afición de América, enojada por lesión de Diego Valdés con Chile

Repudio con las Fechas FIFA. A raíz de la lesión de Diego Valdés la afición americanista manifestó su desprecio y desagrado por las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Sudamérica es la zona que más futbolistas de las Águilas se lleva cuando hay actividad, en esta ocasión viajaron al cono sur 4 jugadores titulares, pues además de Valdés también están con sus selecciones Richard Sánchez, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

Comentarios como: “Odio las Fechas FIFA, no debería de existir”, “América no debería de prestar ya a sus jugadores”, “La lesión de Diego por Eliminatorias que no nos importan”, “Que se cancelen las Fechas FIFA”, se podían leer en X en donde el nombre del futbolista azulcrema se hizo tendencia.

Sin embargo, hay una razón de fondo pues esta no es la primera vez que una pausa por atender llamados con sus selecciones en Sudamerica genera polémica e América recordando que en la etapa de Santiago Solari hubo un conflicto con la Selección de Perú que regresó a Pedro Aquino lastimado un par de ocasiones.

Se lesiona Diego Valdés, insisto, las fechas FIFAS no deberian existir. Las selecciones no deberian existir. — Shamirihno do Santos... (@IsraelShamirLu1) October 17, 2023

Chile se merece est putiza por la lesión de Diego Valdés. https://t.co/Nbx4mHCmAm — Rerz0801 (@rerz0801) October 17, 2023

Ya nos van a volver a mandar lesionado a Diego Valdés — Guillermo García P. (@memovallarta) October 17, 2023

Putas fechas FIFA de mierda, pero mira nomas la cara de dolor del Chileno, para que no haya podido continuar al 21 del primer tiempo es porque fue grave. No vuelvan a dejar ir a Diego Valdes hijos de puta @ClubAmerica, es nuestro mejor hombre. https://t.co/wSLWOhs2Mz — El JosMa (@ElPoetaSeVa_) October 17, 2023

