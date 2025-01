Agustín Marchesín sobre tricampeonato de América: 'Lo viví como un aficionado más'

El exportero de América, Agustín Marchesín dedicó unas palabras al equipo de Coapa tras la hazaña del tricampeonato de Liga MX, además de destacar el trabajo que ha realizado Luis Ángel Malagón.

El argentino, pese a su cariño por las Águilas mencionó que por ahora el equipo tiene a un portero destacado, por lo que considera que no es un buen momento para regresar al América.

"Yo amo al América, hoy creo que tiene un arquero que es inamovible y que es un fenómeno, que está pasando un momento extraordinario, que merece mucho ese presente y que gracias a Dios, América cuenta con ese puesto cubierto. Es muy difícil en el futbol conseguir un arquero que te de tanta seguridad, hoy América tiene la seguridad de Malagón", dijo Marchesín a TUDN.

Marchesín reveló que siguió el camino de América al tricampeonato y lo vivió como un aficionado más. "La Final del América obviamente la vivimos así, la sentimos así y quiero que al equipo le vaya bien. Vi todo, las Semifinales y Finales", agregó.

Pese a ir a Europa a cumplir su sueño y romper récords con el Porto, Marchesín destacó que le costó años aceptar su salida del conjunto azulcrema, por lo que le dejó un mensaje a André Jardine.

"Me costó muchos años aceptar la salida de América. Me fui al Porto, jugar Champions League, batir el récord de Porto de arco en cero, ser campeón, vivir cosas inolvidables para mi carrera. Pero América es difícil encontrar algo así en otro lado, que el jefe (André Jardine) siga allá, lo está haciendo excelente, que no se vaya, que siga", expresó Marchesín.

