El pasado mercado de transferencias el Club América decidió fichar y apostar por Christo Vela, joven mexicano de 20 años de edad procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión, quién llamó particularmente la atención por el linaje que tiene en el mundo del futbol mexicano, pues es sobrino de Carlos e hijo de Alejandro Vela.

Christo llegó para reforzar a la categoría Sub-23 y con la idea de terminar su formación en Coapa y posteriormente dar el salto al primer equipo y durante su primer semestre con las Águilas, su padre Alejandro Vela, confirmó en entrevista con RÉCORD que el apellido sí pesa pero también ayuda en las fuerzas básicas del América, pero le aconsejó escribir su propia historia en el balompié mexicano.

“El apellido Vela pesa y ayuda, yo creo que tiene las dos, es inevitable cuando dices Christo Vela, a lo mejor van a decir: “Ah es hijo de Alejandro o sobrino de Carlos” y eso genera un impacto, depende con la gente con la que estés tratando, algunas dirán ‘el hijo está becado y otros dirán vamos a darle a lo mejor no un trato privilegiado, pero ya lo ven diferente”

“Yo siempre digo, la cancha es la que desnuda y la cancha es la que te muestra la realidad y como se lo he dicho a él, tu has tu historia, tu propio camino, aprovecha lo bueno del apellido y no te dejes llevar por lo malo del apellido”

Alejandro Vela también destacó las cualidad ofensivas de su hijo y señaló que en el poco tiempo que Christo lleva en Coapa, le han dado la oportunidad de jugar en distintas posición con América, lo que ha ayudado bastante en su formación.

“Yo creo que una de sus ventajas es que es un jugador muy polivalente, el puede jugar atrás del nueve, como mediapunta o ir mucho de banda adentro a perfil cambiado, yo creo que tiene buen disparo de media distancia y tiene mucha intensidad y mucha dinámica para moverse en el campo”

“En América tiene la posibilidad de jugar en todas esas posiciones, ojalá el puedo aprovechar todo lo que está pasando allá y cuando llegue su oportunidad la pueda aprovechar”

