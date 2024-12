Álvaro Fidalgo sobre polémica ante Cruz Azul: "Para mí, eso es irse a la fácil"

Argumentar que América avanzó gracias al arbitraje es irse “a la fácil”, así lo aseguró Álvaro Fidalgo, quien además externó que el penal era una jugada muy clara y que Cruz Azul tuvo que manejar mejor el resultado.

“Respecto a este tema para mí esa es la fácil, qué pasa si el penal de la Final y el penal de hoy pasa en nuestra área y no se pita, de que estaríamos hablando; son penales clarísimos”, declaró el mediocampista.

“Que no hagan ese penal, que no lleguen a eso, no puede ser que después de un 3-3 en un balón arriba gana Aguirre y hay tanta facilidad para un penal, hay que cortar la jugada antes”, añadió.

Sin embargo, destacó el buen torneo que hizo La Máquina siendo líder general y es por ello que no se explica cómo es que un equipo así hoy salga a decir que las Águilas avanzaron por supuestas ayudas.

“Es un equipo lo suficientemente bueno, es un equipo que hizo un torneazo y un equipo que hizo las cosas muy bien como para que piensen que hoy ganamos por algo así”, sentenció Álvaro Fidalgo.

