Álvaro Fidalgo tras extender su contrato: “América me cambió la vida”

Totalmente convencido de mantenerse en América, Álvaro Fidalgo, quien actualmente es el futbolista más querido por la afición decidió extender su estadía un año más de lo previamente pactado (a 2026) asegurando que ser azulcrema le cambió la vida.

“Siendo sinceros, América me cambió la vida, es verdad que hice todo el proceso en España, pasé por buenas canteras, Oviedo, Sporting, en Madrid, salir del Madrid, lo que parecía que me llegaría no me llegó, tengo muchas personas a la que debo agradecer por cosas como esta, siento que es mi casa", afirmó el español.

"América me cambió la vida hace dos años, ojalá devolver todo este cariño y confianza con título, es para lo que jugamos día a día”, añadió.

Fidalgo no dudó en comparar a las Águilas con el Real Madrid argumentando que se trata de los equipos con más grandeza en sus respectivas Ligas.

“Como siempre digo, salvando la distancia, hablar del Real Madrid, el mejor de la historia del futbol para mi es otra cosa. Los dos son los más grandes en su país, el más ganador, la exigencia, yo no estoy comparando al Madrid, a escala, se nos exige, creo que es eso, una cosa que para mi no se puede comprar, ambos tienen grandeza”, declaró Álvaro.

