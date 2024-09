Álvaro Fidalgo tras la derrota ante Cruz Azul: ‘No hay mucho que decir'

Luego de la derrota del América en el Clásico Joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, Álvaro Fidalgo se notó molesto y con pocas palabras sobre el resultado.

“Rápido porque no hay mucho que decir y siempre estoy aquí hablando y ahora las cosas las tenemos que hablar ahí adentro”, expresó con molestia el mediocampista español.

“Lo dije el otro día, que nadie se baje del barco y a seguir. No hay más, no puedo decir mucho más hoy”, finalizó Fidalgo, pues la derrota no cayó nada bien.

Cruz Azul venció 4-1 al América con una actuación por debajo de las expectativas por parte del conjunto azulcrema. Una racha bastante negativa para los vigentes bicampeones, que los coloca en la decimosegunda posición de la tabla con 6 unidades.

Por parte de La Máquina, el triunfo selló su liderato en la tabla del Apertura 2024, ya suman 16 puntos previo al parón por fecha FIFA.

