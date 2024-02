América: André Jardine no ha podido contar con plantel completo en lo que va del Clausura 2024

No han podido tener equipo completo. Desde que arrancó el Clausura 2024, América no ha podido tener a todos sus jugadores disponibles en ninguna jornada. Las lesiones y enfermedades han provocado que André Jardine tenga que modificar su cuadro por no tener a todos los elementos disponibles.

Sin embargo, a pesar de estas complicaciones las Águilas han podido pelear en la parte alta del torneo y justo en la mitad del campeonato solamente un punto lo separa de Cruz Azul, líder general registrando 5 victorias, 3 empates y apenas una derrota en el certamen.

Ha sido un torneo muy machucado para los de Coapa en el tema de las ausencias, el vigente campeón del futbol mexicano ha tenido que encontrar la forma de defender su corona con diferentes cuadros cada jornada pues en todo lo que va del certamen no han podido repetir una sola alineación.

Lesiones musculares por la intensa carga en el calendario, los contagios que invadieron el nido las últimas semanas además de la expulsión de Richard Sánchez han provocado que por lo menos haya una ausencia en el equipo en cada jornada.

Las Jornadas 1 y 5 son en donde más bajas han sufrido, en el partido inaugural en Tijuana viajaron a la frontera sin 6 elementos, mientras que la visita de Rayados tuvo que encararla con 3 futbolistas menos y todo indica que para el próximo fin de semana ante Atlas se mantenga esta racha debido a que Richard sigue sin entrenar con el equipo.

AUSENCIAS POR JORNADA

J1 Xolos 0-2

Igor Lichnovsky

Leo Suárez

Diego Valdés

Julián Quiñones

Jonathan Rodríguez

Henry Martín

J2 2-0 Querétaro

Leo Suárez

Jonathan Rodríguez

J3 Necaxa 0-0

Israel Reyes

J4 Juárez 0-2

Sebastián Cáceres

Jonathan Rodríguez

J5 1-1 Rayados

Kevin Álvarez

Jonathan Rodríguez

Henry Martín

J6 León 0-1

Kevin Álvarez

Henry Martín

J7 Pachuca 2-1

Sebastián Cáceres

J8 2-2 Mazatlán

Richard Sánchez

J9 1-0 Cruz Azul

Richard Sánchez

