André Jardine: 'Tigres ha retrasado registro de Igor Lichnovsky'

Lo están retrasando y no jugará ante Tigres. Igor Lichnovsky no podrá estar contra su exequipo debido a que sigue pendiente un trámite y en Coapa no lo han podido registrar en la Liga.

"Igor (Lichnovsky) es un tema de Tigres dar la autorización para poder inscribirlo. Es raro que sea contra su exclub. Va a estar con nosotros y si no es contra Tigres será contra Juárez que esté con nosotros”, afirmó el estratega brasileño.

Tampoco Diego Valdés y los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez van a ser contemplados en la Jornada 2, será hasta la Leagues Cup cuando regresen.

"Diego Valdés aún sigue un poco adolorido, hay que tener precaución, es una lesión que ha tenido otras veces, hay que tener calma. Dimos un paso atrás con él para que se recupere bien y no vuelva a suceder”, apuntó.

"Cáceres necesitaba un periodo de descanso porque desde la lesión en la Semifinal de Concachampions trabajó como loco para estar en Copa América, se dedicó mucho para estar en nivel y terminó muy cansado, pidió tiempo y es justo que descanse una semana. Va a estar para la Leagues Cup.

"Brian (Rodríguez) es un caso distinto, está más listo, tiene que resolver un par de cosas en Uruguay, pero se incorpora un poco más temprano”, añadió.

