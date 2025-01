América busca darle salida a un extranjero

A buscarle equipo a un foráneo. En América son conscientes de que ya no pueden contratar a un futbolista extranjero debido a que superan el número de jugadores permitidos que imposibilitó el registro de Igor Lichnovsky.

En las oficinas de Coapa no saben quién de sus jugadores es el que tome un camino lejos del Nido, pero si tienen definida la posición y saben que es un defensa central o un mediocampista el jugador que salga.

América l CRÉDITO X:ClubAmerica

Con dicha baja la directiva azulcrema podrá registrar al defensor chileno que se encuentra en la última etapa de su recuperación de rodilla; se estima que pueda ser dado de alta para inicios de marzo.

Los nombres por los que han preguntado distintos equipos desde mercados anteriores son Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez aunque este tiene menos posibilidades de irse por la posición.

Pretemporada l CRÉDITO X:ClubAmerica

Sin embargo, eso no significa que no estén buscando un refuerzo aunque están condicionados a que el jugador que llegue no ocupe plaza de extranjero y se sabe que la búsqueda está avanzada con la intención de fortalecer la zona de ataque.

