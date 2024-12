América está dispuesto a vender a Diego Valdés; piden 11 MDD

Lo quieren vender caro. El tricampeón no se cierra a las negociaciones por ninguno de sus jugadores y Diego Valdés es deseo de varios equipos, sin embargo, para que se consolide su salida tendrán que pagar bien.

RÉCORD pudo saber que el mediocampista chileno está tasado por la directiva de América en una cifra superior a los 11 millones de dólares, por lo que las Águilas no se desprenderán de él por menos de esa cantidad.

Valdés tiene todavía contrato con las Águilas hasta el verano de 2026, pero no por eso no se escucharán ofertas en este mercado y, en caso de que exista una propuesta interesante para la institución, no tendrán problema en venderlo.

El futbolista azulcrema se ha perdido gran parte del último torneo por sus constantes lesiones, razón por la cual perdió la titularidad disminuyendo considerablemente su actividad; inclusive durante la Liguilla estuvo relegado al banquillo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Nueva casa! Tubi transmitirá partidos como local de León y Pachuca de manera gratuita