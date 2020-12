América: Federico Viñas reveló que perdió tres kilos de peso por Covid-19

Previo a disputar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Atlanta United, el delantero del América, Federico Viñas, habló de lo momentos complicados que vivió por el Coronavirus, enfermedad por la que perdió tres kilos durante el tiempo en el que estuvo aislado.

“Sí, me dio Covid. Lamentablemente me dieron casi todos los síntomas, mi cuerpo lo resintió un poco porque perdí tres kilos. Cuando volví tenía nerviosismo, como si fuera la primera vez. Fue algo lindo reencontrarme con mis compañeros. Hoy me encuentro bien físicamente y me encuentro muy bien”, explicó en entrevista para Fox Sports.

Además, el artillero uruguayo admitió que la eliminación sufrida contra Chivas caló en el orgullo azulcrema, por lo que consideró que les faltó rebeldía en la Liguilla; sin embargo, ya le dieron la vuelta a la página y buscarán el título de Concacaf, ya que cualquier otro resultado es un fracaso.

"Nos faltó un poquito de juego, de rebeldía, tal vez. Yo estaba saliendo de Covid, no llegué al cien por ciento, no me lo quería perder, pero hoy por hoy estamos muy bien, trabajamos bien estas semanas. En este campeonato nos va a ir mejor.

"La institución te lo pide por la historia, es el más ganador de México. Si no ganamos sería un fracaso total, porque en la Liguilla no hicimos lo que esperábamos todos. Primero Dios es que nos vaya bien en este campeonato y esperamos darle una alegría a la gente, que se lo merece. Fue duro, que quedáramos en el camino contra el rival tradicional, pero hay que pasar la página. Hoy tenemos una nueva oportunidad en este campeonato”, concluyó Federico Viñas.

