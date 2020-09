América: Herrera se compromete a 9 puntos en Clásicos vs Chivas, Cruz Azul y Pumas

Chivas, Cruz Azul y Pumas son los siguientes rivales para América en el calendario. Complicado. Sin embargo, pese al corto tiempo para encarar los tres Clásicos, Miguel Herrera dijo tener claro el objetivo para la serie de cotejos: ganar todos sus compromisos.

"Quiero ir por los nueve puntos, no tengo la menor duda, sabemos que es difícil pero vamos a trabajar muy fuerte para sacar las tres victorias", indicó Herrera en entrevista con Rubén Rodríguez para Fox Sports. "Llegar a las fecha 13 con 29 puntos prácticamente tienes amarrada la Liguilla, pero buscamos no salir de los primeros cuatro lugares".

"Hay futbolistas para sacar los nueve puntos. El volumen de juego no esta faltando pero vamos a trabajarlo. Hemos mostrado buen futbol por lapsos", añadió.

Piojo se dijo inconforme respecto al apretado calendario respecto al calendario que pone a las Águilas con tres Clásicos seguidos, pues no "hay tiempo suficiente para preparar de manera adecuada casa cotejo".

"Como se acomodó el calendario para América me parece algo bastante malo para el equipo. Lo enfrentaremos pero no me parece algo lógico que América sea el único juegue tres Clásicos, y teniendo 17 fechas para esparcirlos, los juegue todos seguidos".

Respecto al rival más próximo, Chivas, Herrera señaló que una victoria del Rebaño no sería una sorpresa pese a su complicado paso por el Guard1anes 2020, pues considera los Clásicos los puede ganar cualquier equipo, al ser partidos con mística diferente.

"En los Clásicos no hay sorpresas. Cualquiera puede ganar, el que haga mejor las cosas, el que esté menos distraído, el que tenga la mejor suerte", sentenció Piojo.