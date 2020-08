América: Nico Castillo reveló por qué le gritó al Piojo Herrera cuando jugaba con Pumas

Nicolás Castillo recordó aquel episodio en el que le gritó a Miguel Herrera que le dieran la Copa, al término del partido de Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2018, entre América y Pumas, el cual terminó 2-1 en favor de los azulcremas, quienes accedieron a las Semifinales, razón por la que el chileno salió molesto del estadio y señaló que no dudó en defender a su equipo, que en ese momento eran los Universitarios, los cuales tienen una rivalidad muy grande con los de Coapa.

“Cuando llegué a Pumas el rival a vencer que me decían, era el América, ellos tienen una rivalidad muy grande con América , más que con Chivas, más que con Cruz Azul, el rival a vencer de Pumas es el América y yo en ese momento era de Pumas, yo doy la vida por el equipo en el que estoy y me daba lo mismo con quien me tenía que pelear por defender a mis compañeros o a mi técnico, al presidente, al que me llevó, entonces yo en ese momento me peleaba con todos los equipos por defender a Pumas”, declaró en entrevista con Jessica Coch.

El andino dejó en claro que como profesional, siempre va a defender al equipo en el que milite, pues esto es parte de su trabajo y recalcó que el solo es aficionado de Universidad Católica, club de su natal Chile.

“Yo soy de un equipo, yo soy de Católica, es el equipo donde yo me crié, donde nací, de donde son mis amigos y el salir a un país diferente y estar en otro equipo, es tu trabajo y yo voy a defender a muerte mi trabajo porque para eso me pagan, porque de eso vivo, porque es mi pasión y yo lo que quiero es ganar y ganar con el equipo que estoy”, sentenció.

