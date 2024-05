"America no tiene a sus pilares al 100 por ciento": señalan expertos en RÉCORD+

De cara a la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024 entre Pachuca y América, se analizó en RÉCORD+ la actualidad de ambos equipos, en donde se aseguró que los máximos referentes del equipo que dirige Andre Jardine no pasan por su mejor momento en lo que va de este torneo.

Y es que al no tener un buen cierre de temporada regular y ser eliminados por Pachuca en Semifinales de Concachampions, las Águilas peligran en su próxima eliminatoria, pues de no superarla, se quedarían no solo sin la CONCACAF Champions Cup ni Mundial de Clubes, sino que tampoco lograrían el bicampeonato en Liga MX.

Ante esto, se analizó en RÉCORD+ la eliminatoria, en donde se mencionó que ni Henry Martín, ni Julián Quiñones, ni Diego Valdés pasan por su mejor momento, lo que ha mermado el rendimiento de los de Coapa en sus últimos partidos.

"América no tiene a sus pilares al 100 por ciento, ni Henry Martín, ni Julián Quiñones, ni Diego Valdés, quien es la columna vertebral de América, tampoco está. Jardine tendrá que estudiar muy bien a su rival para esta eliminatoria", comentó la 'Pawis' en RÉCORD+.

De igual forma, se mencionó que de no ganar la Ida en el Estadio Hidalgo, América tendrá dificultades en lo mental, pues al ser eliminados por Pachuca en múltiples ocasiones, podría desconcentrarlos. "América tiene que ganar tanto la Ida como la Vuelta, si Pachuca gana la Ida, ya adiós. En lo mental se vienen para abajo", expresó Alejandro Gómez.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡INVASIÓN BÁVARA! 4 MIL 500 AFICIONADOS DEL BAYERN MÚNICH ESTARÁN EN EL SANTIAGO BERNABÉU