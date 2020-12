América: Paul Aguilar lamentó que las Águilas no lo apoyaran en la muerte de su padre

Paul Aguilar anunció recientemente su salida del América, después de nueve años en la institución.

Sin embargo, a pesar de ser el capitán azulcrema, Aguilar aseguró que en las Águilas no se sentía valorado, pues no estuvieron al pendiente de situaciones personales complicadas cómo la muerte de su padre, en donde sí recibió el apoyo de la gente de Pachuca, equipo que le dio la oportunidad de debutar.

“Siempre lo he dicho, siempre voy a estar agradecido con Pachuca que fue el que me dio la oportunidad. Jesús Martínez, una persona extraordinaria, que en todo momento estuvo en contacto conmigo ahora que estuvo el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del Club América no hizo, pero bueno”, declaró Aguilar en TUDN.

Pese a los malos momentos, el defensor resaltó su amor por el conjunto de Coapa.

“Van saliendo cosas que te das cuenta que no le interesas al club, pero América para mí fue muy importante, el club de mis amores que siempre voy a seguir amando, lo voy a seguir, pero también hay que entender que esto es así, se cortan caminos”, aseguró.

Finalmente, Aguilar no quiso adelantar cual será el equipo de la MLS en el que jugará el próximo año.

“La realidad es que no hay nada. Hay pláticas con varios, pero hasta el momento nada concreto. Sería aventurarme a decir algo que no es un hecho”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: DIEGO LAINEZ DIO LA BIENVENIDA A SU HERMANO MAURO COMO NUEVO JUGADOR ÁGUILA