América sigue sin entrenador, luego de que Fernando Ortiz renunciara a su puesto, tras la eliminación del equipo en las Semifinales del Clausura ante Chivas. Ahora un viejo conocido levanta la mano para tomar al equipo.

Ricardo La Volpe ya ha dirigido a las Águilas en dos previas ocasiones. Primero llegó a Coapa en la temporada 96/97 pero sólo pudo dirigir 4 partidos. Mas recientemente, el argentino estuvo al mando del club por 40 juegos en la temporada 2016/17.

Ahora La Volpe en entrevista para Diario AS, aseguró que está listó para tomar al equipo si le ofrecen el trabajo, especialmente al recordar que durante su tiempo con América sólo perdió un partido.

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres.

“No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid, pero después había que reforzar al equipo, no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que, si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico”, comentó el ‘Bigotón’.

