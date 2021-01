América: Roger Martínez reportará un día después por trámite de documento

Roger Martínez reportará hasta este martes con el América, esto debido a un retraso que tuvo el jugador, pues estaba presupuestado que el día de hoy volviera al nido.

RÉCORD pudo saber que el trámite de un documento causó la postergación del regreso de Martínez a las instalaciones de Coapa, donde ya lo esperan para definir su futuro.

Recordemos que el colombiano ya no están en planes de la directiva azulcrema, que ya le busca acomodo en otro equipo, pues con la llega de Pedro Aquino y el regreso de Nico Castillo, las Águilas tienen sobrecupo de extranjeros, con 12 en total y la Liga solo permite el registro de 11, por lo que el colombiano será el sacrificado y en caso de no concretar su salida, no será inscrito para el Guard1anes 2021.

Las probabilidades de seguir viendo a Roger defender la camiseta del America son mínimas, pues desde hace tiempo la relación entre el jugador y la institución está rota y ambas partes desean romper el vínculo laboral lo más pronto posible.

