América: Roger Martínez no sería registrado para el Guardianes 2021

A una semana del debut del América y ya con el nuevo cuerpo técnico trabajando al máximo, Roger Martínez sigue sin reportar en Coapa, sin embargo, la directiva le autorizó hasta este lunes su regreso para poder arreglar su situación contractual lo antes posible.

RÉCORD pudo confirmar que la noticia del regreso de Nicolás Castillo para este Guardianes 2021 tomó por desprevenida a la directiva, quienes ahora se encuentran en un dilema, ya que con la llegada del peruano Pedro Aquino el equipo se quedó de momento con más jugadores extranjeros de los que tienen permitidos registrar en la Liga MX.

Por lo tanto, la opción de no registrar a Roger para este certamen es una posibilidad, aunque la prioridad será tratar de colocar al futbolista en otro club, no obstante, en caso de que no llegue ninguna oferta por el atacante colombiano, analizarán la posibilidad de inhabilitarlo en la liga siempre bajo las condiciones contractuales necesarias y permitidas.

Ya no es un secreto que la relación entre el jugador y la institución azulcrema está rota, y desde que la directiva hizo público su deseo de cortar al jugador de sus filas, el propio sudamericano también comenzó a tomar sus decisiones dentro y fuera de la cancha, recordando que su actuación en la Liga de Campeones de Concacaf dejó mucho que desear e inclusive, antes de su despido Miguel Herrera manifestó también públicamente que Martínez no quería jugar.

Pero ni siquiera el despido del Piojo lo hizo reaccionar o provocó un cambio de actitud en él, pues personas cercanas al futbolista aseguraron a este medio que al cafetalero ya no le entusiasma la idea de defender la camiseta y por ello volvió a solicitar un nuevo permiso para poder ausentarse a las prácticas argumentando estar solucionando asuntos personales en su país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROGER MARTÍNEZ NO HA REPORTADO CON AMÉRICA POR CUESTIONES FAMILIARES.