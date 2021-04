América: Santiago Naveda, enfocado en las Águilas pese a interés de equipos extranjeros

Ante los rumores que apuntan al interés de varios clubes europeos hacia él, Santiago Naveda, juvenil del América, reveló que en este momento se encuentran enfocado en vivir su presente con el conjunto de Coapa. Además habló sobre el partido de Vuelta ante el Olimpia, del cual reconoció que le viene bien para seguir adquiriendo experiencia.

“Estoy enfocado en mi presente que es el Club América. Este torneo y este tipo de juegos los tomó para mi crecimiento, para seguir adquiriendo experiencia, como conocimiento de mis compañeros y estoy enfocado en el club que es mi presente, no pienso en nada de lo que viene de afuera.

"Este partido sí va a ser muy lindo jugarlo porque va a ser mucha intensidad, porque son equipos que juegan a tope y claro que me va a servir para seguir adquiriendo experiencia y seguir mejorando como jugador porque tengo en mente que tengo que seguir mejorando, seguir dando el máximo para seguir apoyando al equipo”, declaró en conferencia de prensa.

Naveda recalcó que tener participación en la Concachampions le ayudan a tener mayor recorrido en las canchas, y también generan la competencia interna de manera sana.

“La verdad es que este tipo de partidos me ayudan mucho porque son diferentes experiencias, y diferentes rivales a lo que es en la Liga. Por mi parte en cada oportunidad que me dé el técnico aprovecharla al máximo, disfrútalo y así se seguirá formando la competencia interna que tenemos que es muy sana.

"El que juegue, siempre tiene el respaldo del otro y yo estoy muy agradecido con mis compañeros que siempre me han arropado, siempre que juego me aconsejan, me apoyan y eso yo les agradezco mucho y yo les trato de aprender mucho a ellos”, finalizó.

