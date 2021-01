América: Santiago Solari y la metamorfosis que implementa en las Águilas

La metamorfosis de las Águilas va de lo particular a lo general, del más mínimo detalle hasta cambios en el esquema e ideología dentro del terreno de juego. Las diferencias entre el Cuerpo Técnico que encabeza Santiago Solari con la gestión anterior son demasiadas por lo que será un proceso sin un tiempo indefinido para los jugadores, aunque intentarán que las nuevas prácticas se asimilen lo antes posible.

Una de las modificaciones que más desconcertó a los futbolistas fue el hecho de no conocer el cuadro que saldrá como titular el fin de semana, con Miguel Hererra estaban acostumbrados a saber el once titular desde tres días antes, ahora se enteran hasta el día del partido, eso evita que los jugadores se sientan seguros y cada práctica se realice con toda intensidad. Con esa estratega del argentino se evita la flojera por tener un lugar ya en el cuadro estelar o por saber que no arrancarán en el siguiente partido.

Y para tener listos a todos los futbolistas es muy común que durante las prácticas Solari mezcle a los jugadores, e intercambie jugadores de un equipo a otro sobre la marcha de los entrenamientos, con ello, tiene la posibilidad de observar y analizar al equipo que planea para el fin de semana.

Pero también hay varios cambios fuera de la cancha, el nuevo entrenador azulcrema no tiene un horario fijo para los entrenamientos, pueden ser matutino o vespertinos, inclusive, si el América juega de local, la última práctica buscará realizarla de noche en el estadio y todas las mañanas en los días de juego llevan a cabo una ligera activación que ayuda a evitar lesiones y fatigas musculares a la hora del partido.

Para la logística de los viajes también hay adecuaciones, la idea es que ahora el equipo viaje por las tardes para llegar a sus destinos por la noche con la intención de llegar a cenar y dormir, cada que sea posible se evitarán 'las horas muertas' encerrados en el hotel bajo el argumento de que solo generan un desgaste-cansancio emocional.

