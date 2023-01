América: Tano Ortiz confirma disponibilidad de Emilio Lara y Luis Fuentes

Fernando Ortiz, técnico del América confirmó que, Emilio Lara y Luis Fuentes, estarán disponibles para el duelo de la Jornada 1 ante el Querétaro.

“Ambos están disponibles, algunos con minutos más y otros con minutos menos. El equipo lo tengo en mente, pero no definido, estan en consideración para iniciar el sábado”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, el Tano admitió que el objetivo del equipo es campeonar; sin embargo, aclaró que su equipo no piensa más allá del duelo que sostendrán el sábado ante Gallos.

“No podemos pensar más allá de Querétaro, volvemos a la confusión de lograr algo que no hemos logrado. Saben que si se sacan de la cabeza a Querétaro y piensan en el siguiente partido es un error. El objetivo es campeonar, pero si no sumamos puntos el primer partido no lo vamos a lograr. Tenemos que salir victoriosos en nuestra cancha y con nuestra afición, luego pensar en Toluca”, sentenció.

