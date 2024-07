André Jardine asegura que quiere ganar la League Cup: "Vamos a pelear por el título"

Al finalizar la Jornada 4 del Apertura 2024, la Liga MX entrará en un parón de un mes por la Leagues Cup. Ante esto, André Jardine, director técnico del América, señaló que su prioridad es pelear por el título en dicho certamen, además de integrar a Rodrigo Aguirre y Cristian Borja, quienes recientemente llegaron al equipo.

Tras remontar y ganar 1-2 ante Juárez, el estratega de las Águilas señaló que su equipo siempre busca pelear por el título en todas las competiciones, por lo que en la Leagues Cup buscará llevarse el título. Asimismo, comentó que la actividad durante este mes servirá para afinar detalles y regresar en plena forma a la Liga MX.

“Cuando tú priorizas a una competición sobre otra, le estás diciendo al grupo que una no es importante y eso no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición es la Leagues Cup va a estar en disputa y pasa a ser la prioridad. Vamos a pelear por el título y después regresaremos y nos enfocaremos en la Liga MX”, comentó el brasileño.

Sobre el parón, Jardine señaló que no es un problema, pues los 18 clubes de la Liga MX enfrentarán la misma circunstancia. Asimismo, comentó que es una oportunidad de fortalecer al grupo e integrar de lleno a los nuevos elementos en el club.

“Para mí no es un problema porque todos los equipos de la Liga van a estar en la Leagues Cup, van a estar jugando y es una competición de buen nivel. También permite estar todos los días juntos, no deja de ser una oportunidad de conocernos y juntarnos más con las nuevas incorporaciones. Va a ser una buena experiencia y regresando, estaremos bastante listos para la liga”, agregó.

