Illian Hernández revela cómo le dieron la noticia que sería jugador de América

Illian Hernández, jugador de América, reveló en una entrevista cómo se enteró que sería futbolista del cuadro de Coapa, de manera muy emocional, el atacante contó a detalle lo sucedido cuando supo la noticia.

“Me marca mi repre como a las 9 de la noche, me dice América acaba de pedir un delantero y mandé tu perfil. Yo dije América, cuando te ibas a imaginar que América te iba a hablar. Más porque es un grande y el mejor equipo de México entonces no te lo imaginas. Yo al siguiente día 9 de la noche otra vez estaba con unos amigos y me habla mi repre, me dice sabes que te necesitas presentar mañana a las 10 de la mañana en Coapa. Yo me quedo así como de, ni en la noche pude dormir de estar pensando”, dijo el futbolistas de las Águilas.

Hernández llegó con las Águilas proveniente de Pachuca, algo que después tendría mucho que ver en la recta final del campeonato.

Cabe señalar que el ariete mexicano fue clave en la Semifinal de América vs Pachuca, ya que provocó que los de Coapa pudieran anotar el gol de la clasificación a la Final, en la cual quedarían campeones del Clausura 2024.

