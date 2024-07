Marcelo Barovero anuncia su retiro de futbol profesional

Marcelo Barovero dio a conocer que decidió colgar los guantes y se retirará del futbol profesional a los 40 años tras más de dos décadas de trayectoria.

A través de redes sociales, el argentino publicó un emotivo mensaje para despedir su carrera y agradecer a todos aquellos que lo acompañaron a lo largo de la misma.

"'El papá del arquero...' Esas palabras del DT Ángel Rizzuto sigo sintiéndolas como si fuese hoy y no aquella tardecita de otoño de 1998 cuando estaba probándome y siendo elegido por Atlético de Rafaela sin imaginar que comenzaba este inolvidable camino que hoy decido poner FINAL.

"Pasaron muchas años… el futbol me fue colocando en lugares únicos, impensados y con la fortuna de dejar alegrías inolvidables para los hinchas de cada club (siempre junto a lo más valiosos …mis compañeros). Me diste mucho más de lo soñado, jamás diré que esto fue un sacrificio solo era esforzarme para hacer el trabajo como se debe. Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos. No puedo pedir más. Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer", escribió.

Barovero es recordado en el futbol mexicano debido a su paso por Necaxa, Monterrey y Atlético de San Luis, equipos en los que dejó huella como un elemento de mucho valor.

Su etapa en Rayados estuvo plagada de éxitos, pues conquistó un título de Liga MX, uno de Copa MX, uno de Concachampions y fue galardonado como el Portero del Año de la temporada 2018-19. Con los Rayos, también ganó una Copa.

Sin duda, el mayor logro de su carrera fue haberse coronado con River Plate en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

