André Jardine está dispuesto a ayudar a Richard Sánchez a dejar América

Libre para salir. Luego de que América goleó 3-0 al Atlético San Luis, el estratega de las Águilas no evadió la posible salida de Richard Sánchez del equipo. Ante esto, el director técnico brasileño señaló que cualquier jugador que quiera salir del equipo tendrá las facilidades, pues ningún jugador es innegociable.

Ante las negociaciones entre América y Racing por Richard, el estratega no dudó en decir que su salida sería complicada por el hecho de que se haría cerca de la fecha límite de fichajes. Sin embargo, aceptó que se le darán facilidades al paraguayo y a cualquier futbolista para salir, siempre y cuando el trato sea favorable para todas las partes.

Apunta a fichar con Racing | IMAGOL

“Los jugadores con cada conquista se revaloran, muestran interés otros clubes y nos importa mucho el sentimiento del jugador. Si siente que el ciclo se cerró, lo apoyaremos. No hay jugadores innegociables, sabemos que América tiene esa fortaleza de salir adelante, sabemos que pueden pasar las salidas, pero estamos preparados para remplazar con la misma calidad o más”, declaró.

Le ayudarán a dejar américa | IMAGOL

Por otro lado, André Jardine dio noticias alentadoras sobre los lesionados. Henry Martín, Rodrigo Aguirre y Diego Valdés no estuvieron disponibles para este duelo ante Atlético San Luis. Sin embargo, el brasileño dejó la puerta abierta para que los tres puedan estar en la banca para el duelo ante Juárez de este fin de semana.

“Los tres están cerca de volver, Valdés no pudo estar en la pretemporada por el gemelo, hoy jugó con la Sub 23 para tomar ritmo, está cerca de regresar. Henry y Aguirre Igual, la cancha en San Diego fue dura, por ser jugadores pesados, les costó en los tendones, los gemelos. Sentimos que valía la pena preservarlos, condicionarlos para no arriesgarlos a una lesión más dura, los tres, el sábado, podrían estar en la banca”, agregó.

Le dieron descanso a sus jugadores | IMAGOL

