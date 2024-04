André Jardine quita presión a su equipo y asegura que no son favoritos al título

Las Águilas del América ya están clasificadas a Liguilla con 29 unidades. Por su parte, el estratega André Jardine mencionó que no considera al equipo azulcrema sea favorito, aseguró que este torneo será más fuerte que el anterior.

“El tema de favoritismo yo no pienso en ese tema, por el contrario, yo veo rivales importantes, equipos que cada vez están más fuertes, este torneo será más difícil que el anterior por el crecimiento de algunos equipos como Cruz Azul, Pachuca, el propio Monterrey, Chivas puede crecer. La Liguilla será fuertísima no habrá partidos fáciles, será un torneo fuerte y no hay favoritos”, mencionó Jardine en conferencia de prensa.

Por su parte, hizo un análisis del partido ante Santos Laguna, donde resaltó que el plantel de la Comarca Lagunera se ha hecho fuerte desde la llegada de Ignacio Ambriz.

“No es fácil ganarle a Santos aquí, Ambriz le ha cambiado la cara, es un equipo competitivo. Sabíamos que íbamos a sufrir un poco, por la falta de ritmo, pero justamente uno de los objetivos era poner a los jugadores en un nivel arriba, necesitamos a todos en su mejor versión”, dijo.

También, argumentó que buscará que sus pupilos logren la mejor versión de sí mismos, incluso que estuvieron más cerca de ganar el partido en el Estadio Corona que de perder.

“Digiriendo el partido, las sensaciones se quedan ahí muy fuertes, la lamentación de que tuvimos llegada para ganar, perder goles. Dominantes sobre todo en el segundo tiempo, América ya demostró que es lo que buscamos y queremos, siempre insistiendo y generando, el gol cayó por un contragolpe, estuvimos más cerca de ganar que de perder”, finalizó.

