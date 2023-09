André Jardine se deshizo en elogios hacia Igor Lichnovsky: 'Que personalidad mostró'

Satisfecho con el debut de Igor Lichnovsky, quien acaba de unirse al equipo y demostró cualidades y capacidad para defender la camiseta, el propio André Jardine aseguró que lo llevaron a América por su experiencia y por ser un jugador de equipos grandes.

"De Igor (Lichnovsky) qué gran debut, qué personalidad mostró, comprueba la buena decisión que tuvimos todos, especialmente la directiva de reforzar antes del cierre de fichajes, porque por un tema de lesiones nos quedamos cortos en centrales, confiamos en todos, pero estuvo muy raro que los 3 centrales se lesionaran y por eso llega Igor que es un jugador de experiencia, un jugador de equipos grandes y con dos prácticas demostró todo su nivel", comentó el estratega.

Respecto a su reciente cirugía, el brasileño confirmó que nada iba a hacer que se perdiera su primer Clásico Nacional con las Águilas.

"No me imaginaba fuera de un partido como este por nada, vives para jugar un partido como este porque sabes de la importancia de un país para verlo, es obvio que uno quiera estar, pero de verdad ne siento muy bien y agradecer al cuerpo médico del América que fue muy buena y veloz la atención y me sentí muy bien respaldado", comentó André Jardine.

