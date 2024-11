André Jardine sorprendido tras derrota ante Toluca: "Un partido difícil de explicar"

Inexplicable lo que pasó esta noche en Toluca, André Jardine se mostró desconcertado en la conferencia de prensa y aseguró que hasta el 2-0 era un partido que pudo terminar a su favor.

“Un partido difícil de explicar. Hasta el 2-0, estábamos teniendo chances. Volpi fue la figura. Duro el marcador comparando las chances. Otro partido a partir del 2-0. Un rival muy duro. Partido peligroso. Refleja el desequilibrio que tuvimos”, reconoció el estratega brasileño.

“Sí, es fracaso. Derrotas duras. No nos gustan. Asi es el futbol. Cuando haces un juego que fallas en las dos áreas. El marcador es duro contigo. Analizar mañana con la cabeza fría. No podemos repetir actuaciones como esta, si queremos algo mas”, agregó.

Para los incrédulos que dudan en el tricampeonato, el timonel no dudó en decir que buscarán su boleto a la Liguilla y que esperan en el barco a todos los que estuvieron con ellos en los títulos 14 y 15.

“Que esté quien quiera estar. Desde la 14 y 15. Los que no creen no pasa nada. Pueden cambiar de opinión. Nos vamos a preparar para el Play-In. Creemos que estamos listos. Tenemos dos chances y no podemos pensar en quedar fuera.”, sentenció André Jardine.

