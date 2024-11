Jesús Martínez Murguía: 'Nos ganamos el boleto al Mundial de Clubes dentro del campo'

Luego de que se lanzara el reglamento oficial del Mundial de Clubes 2025, Pachuca y León estuvieron bajo el reflector, pues se prohíbe la multipropiedad dentro del torneo.

Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, equipo perteneciente al Grupo Pachuca habló sobre la situación y señaló que el boleto del Mundial de Clubes, lo ganaron dentro del campo, por lo que se mantienen tranquilos.

"La tranquilidad es que lo ganamos dentro del campo, nos costó muchísimo trabajo de llegar al Mundial de Clubes, te hablo del León, que es a lo que me dedico desde hace 14 años, llegar a dos Mundiales de Clubes nos costó mucho trabajo, la afición debe estar orgullosa de que estamos por participar en ellos", dijo Martínez.

Por ahora, el Grupo Pachuca está a la espera de una resolución, por ello, Martínez Murguía decidió no dar más detalles, pero espera que respeten su boleto para el torneo.

"Al no tener ninguna resolución aún no puedo hablar al respecto. Estamos esperando la resolución, no puedo hablar de algo si no hay resolución. Nosotros lo ganamos dentro de la cancha y esperemos que respeten nuestro lugar", mencionó el presidente del Club León.

