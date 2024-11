Andrés Guardado viaja a su última convocatoria con León antes del retiro, pese a estar lesionado

Luego de que el pasado jueves anunciara su retiro del futbol profesional, Andrés Guardado dio una última muestra del profesionalismo con el que construyó su exitosa carrera y pese a que se encuentra lesionado en estos momentos, hizo la concentración con todo el equipo de León de cara al último partido de la temporada.

Las probabilidades de que León entre al Play In son bajas ya que no dependen de ellos mismos y necesitan que Atlas tropiece antes de ellos buscar la victoria ante Rayados, por lo que pese a no poder apoyarlos en la cancha, Guardado viajó a Monterrey para apoyar moralmente a La Fiera.

Con muletas y una bota ortopédica Andrés Guardado se mostró optimista y con el mejor de los ánimos de cara al duelo de León e inclusive se dio el tiempo de atender a los aficionados presentes, regalando algunos autógrafos y fotos.

¡VAMOS VERDES! En equipo y a luchar con todo en Monterrey.#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/veQmxQg491 — Club León (@clubleonfc) November 9, 2024

León, club con el que el ‘Principito’ dirá adiós como futbolista, agradeció el profesionalismo de Guardado, agradeciendo el gran gesto del mítico mediocampista mexicano y señalando que es un ejemplo a seguir para todos en el equipo.

“Gracias por acompañarnos y llenarnos de ánimo para seguir luchando. Juntos hasta el final, capitán ¡Eres ejemplar, Andrés Guardado!”, escribió el Club León en redes.

Gracias por acompañarnos y llenarnos de ánimo para seguir luchando. Juntos hasta el final, capitán. ¡Eres ejemplar, @AGuardado18! #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/VV9D2zfV2g — Club León (@clubleonfc) November 9, 2024

