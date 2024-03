André Jardine tras eliminar a Chivas en un complicado partido: 'Somos fuertes mentalmente'

El saldo positivo para América es que la lesión de Israel Reyes parece no ser de consideración, así lo manifestó André Jardine, técnico de las Águilas, quien admitió que el medio tiempo les ayudó a replantear el esquema: "Israel es una herida en la pierna, no preocupa tanto".

"Primero, celebar la clasificación, son partidos de 180 minutos, son diferentes a liga, aquí lo que importa es el agregado, la sumatoria nos dejó bien. Son partidos duros, la grandeza del Clásico, del rival, siempre tienen que ser partidos duros, parejos, pueden pasar como los primeros partidos, pero se pueden ver partidos como hoy, más justos, el intervalo no vino bien, cambiamos cosas que nos devolvieron al partido, conseguimos generar, cuando de repente vienen partidos cerca, preferimos en estos partidos no fallar mucho y jugar dos partidos así", confirmó el estratega.

"Chivas buscó planes distintos, en el primer tiempo no le salió bien, pero en el primer tiempo les salió, no tuvimos espacios, celebramos el intervalo, pediremos de 2-0, el rival buscando un gol, que encuentres el empate en 15 o 20 minutos, demuestra que somos fuertes mentalmente, buscamos y conseguimos lo más importante, la clasificación", agregó.

Asimismo, el timonel aseguró que su equipo no cayó en excesos de confianza y que eso es más de un tema de la prensa que en ocasiones engrandece de más al club.

"No, sinceramente no, es un tema externo, se habla de América, nos quieren agrandar demasiado, aquí adentro somos conscientes de que hay equipos que compiten y pueden ganarnos, debemos de buscar nuestra mejo versión, siempre debes de estar en movimiento, ganes, pierdas o empates.

"Desde que llegué había varios fantasmas, que, si en la Liguilla no se consiguen, pero ya no se habla más, en Azteca era un problema, lo logramos en la final con 80 mil personas, que el superlíder no es campeón, también es una tentativa que dicen, enfrentamos a un gran rival, a un gran equipo, no fuimos la mejor versión, pero el combo te da un resultado final, hay que recordar que el marcador final es 5-3, esa es la verdad", finalizó Jardine.

