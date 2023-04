Ángel Reyna, exgoleador del América de 2009 a 2011, se dijo contento por el paso goleador de Henry Martín en el Clausura 2023 y espera que se adjudique el primer título de goleo individual de la Liga MX para un mexicano con las Águilas.

En entrevista exclusiva para TUDN, El Ángel del gol señaló que La Bomba se ha echado al equipo al hombro y ello traerá como consecuencia el reconocimiento histórico en el club y continuidad en futuras convocatorias con la Selección Mexicana de Diego Cocca.

“Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha capacidad y qué bueno que ahora lo está peleando y ojalá se lo gane. Que bendiciones que otro mexicano lo logre. Me encanta, estoy contento porque es un buen muchacho, no lo conozco muy bien pero creo que es un buen muchacho y se le están dando las cosas, se lo merece.

“Trabaja bien, se echa el equipo al hombro cuando se lo tiene que echar y si el América, que soy aficionado al América, está ahí arriba también gracias a sus goles, pues se lo merece. A mí hasta me encantaría darle el balón de goleador”, indicó Reyna al respecto.

Martín es líder de goleo individual después de 16 jornadas completas este semestre con 13 goles, uno más que Julián Quiñones, quien este viernes marcó doblete con el Atlas frente al Necaxa. El América se medirá a los Pumas este fin de semana y cierra el certamen jugando contra Juárez en la frontera.

REYNA VE UN AMÉRICA SÓLIDO CON FERNANDO 'TANO' ORTIZ

Quien fuera campeón de goleo individual con las Águilas en el Clausura 2011, también destacó que la actualidad del equipo en la parte alta de la tabla de posiciones en el Clausura 2023 se debe al trabajo del técnico Fernando ‘Tano’ Ortiz.

“Me encontré al Tano en el aeropuerto y le decía: ‘los traes como maquinita’. No se me olvidan las patadas que me dabas, pero de broma. La verdad es que los tiene muy bien, juega muy bien el equipo, gana, gusta, juega, todo. Entonces, siempre voy a apoyarlos ahí al estadio”, remató Reyna.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO CAPITALINO SERÁ FUERTEMENTE BLINDADO CON IMPORTANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD