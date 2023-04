Ángel Reyna, exjugador de América conocido por sus polémicas declaraciones, dejó otra frase para calentar el Clásico Capitalino entre las Águilas y los Pumas de la UNAM, luego de expresar que hay más rivalidad con los felinos, comentando que “son mis hijos”.

“Creo que hay más rivalidad con Pumas que con Chivas. Viví tres o cuatro campales contra Pumas en fuerzas básicas. Creo que para el único (equipo) que me negaría (a jugar) sería Pumas, porque Pumas no me entra, son mis hijos”, aseguro ‘el Pleititos” en entrevista con TUDN.

En la misma entrevista, Reyna recordó el histórico y controversial festejo en la cancha de Ciudad Universitaria, cuando luego de anotar un gol, hizo el gesto común previo a la Goya, pero en lugar del cántico universitario, hizo un corte de manga a toda la afición auriazul. Ese tanto, significó el campeonato de goleo para Pleititos.

Golazo y festejo de Angel Reyna pic.twitter.com/0uwKE9RFaR — Sando (@chanoval2000) April 20, 2023

“Después de ese festejo, ¡imagínate! Hablo con muchas amistades que son de Pumas y digo, ‘pobrecito’, porque fue en su cancha. Que el acérrimo rival les gane y quedar campeón goleador en la cancha del acérrimo rival es algo bien bonito”.

Ángel Reyna marcó cinco goles, cuatro de ellos en Liga MX y uno en Liga de Campeones de la Concacaf, ante los Pumas en 19 encuentros.