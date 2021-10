América: Ángel Reyna reveló que su primer sueldo en las Águilas no le lacanzaba ni para pasajes

Ángel Reyna, el más reciente campeón de goleo mexicano del América, reveló que a diferencia de lo que se puede pensar el salario de un futbolista, en un principio, no es el mejor.

Reyna dio a conocer en entrevista con el youtuber Werevertumorro cuánto ganaba en las Águilas al inicio en su etapa de fuerzas básicas.

"Mi primer salario fue como a los 14 años ahí en América, pero eran 890 pesos al mes, que nada más te sirve para los pasajes, o a veces ni eso", reveló el exjugador axulcrema en el podcast 'Muy fuera de lugar' del Werever.

"No todos cobran al mismo tiempo, no todos cobran; como que van unos sí y otros no. Sólo un 5% de los jugadores en México ganan como para vivir del futbol, el resto debe buscar por otros lados", agregó.

Además, Reyna aseguró que cuando llego a la Tercera División, su salario aumentó, aunque también lo consideraba insuficiente, pues recibía mil 600 pesos mensuales.

