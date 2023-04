Ángel Reyna fue un jugador muy temperamental durante su carrera como futbolista, en donde siempre mostró carácter en los equipos dónde jugó y se hacía sentir en la cancha, con compañeros y rivales.

Ahora, el exjugador se encuentra en una nueva faceta donde se está preparando para ser director técnico y con ello que tener una nueva etapa dentro del futbol mexicano, pero ahora desde el banquillo.

En entrevista con TUDN, Reyna comentó que uno de sus máximos deseos es poder dirigir a las Águilas del América como entrenador, ya que tuvo una buena etapa como jugador de los azulcremas, en donde también confirmó que al único equipo que no quiere dirigir es a los Pumas.

"Sí, voy a dirigir al América, te diría a todos los equipos donde jugué, menos a los Pumas, pero sí me va a encantar regresar al club, a mi casa. Así como un día me tuve que ir para buscar un mejor futuro y luego regresar y ganarme ese lugar ahí en el club, ahora voy a regresar como técnico y también aportarle todo lo que me aportó el club y todo lo que me dejó el futbol también regresarlo", comentó Ángel Reyna.

Con respecto a su carrera como DT, el exjugador afirmó que quiere generar la misma pasión en sus futbolistas y eso es parte de lo que quisiera inculcar.

"El ganador, el de carácter, yo creo que siempre reflejé carácter, que me dolían las derrotas, me gustaban las victorias, que soy un tipo ganador, soy un tipo que va al frente siempre, honesto, leal, directo. Ese mismo, el mismo de siempre. Yo creo que, como te lo decía, tus jugadores te representan dentro de la cancha.

