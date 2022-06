Antonio Carlos Santos sobre Cabecita: "Viene a la baja no sé por qué lo contratan como bomba"

Antonio Carlos Santos no solo es una leyenda del América, también se ha caracterizado por ser un crítico habitual de las decisiones del club en los últimos tiempos.

En esta ocasión, el 'Negro' Santos desaprobó la llegada de Jonathan Rodríguez a las Águilas, pues llega de Arabia con una producción de un gol en los últimos seis meses.

"Yo no lo veo normal, no creo que vaya a ser la solución para que le vaya bien al América. Viene a la baja, no sé por qué lo contratan como bomba o lo que quieran", sentenció tras disputar un juego de leyendas en Acapulco.

Sin embargo, el brasileño no únicamente criticó la llegada de Cabecita, también habló sobre la contratación de Néstor Araujo, en dónde destacó que prefiere canteranos.

"Araujo también venía de una inactividad, no jugaba tanto, es un buen defensa central, pero preferiría darle oportunidad a un joven canterano", finalizó

