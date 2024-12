¿Qué necesita el América para eliminar a Cruz Azul y avanzar a la Gran Final?

América y Cruz Azul empataron sin goles en el juego de Ida de las Semifinales del Apertura 2024, lo que le da la ventaja a La Máquina por posición en la tabla.

Y es que cabe la pena recordar que el criterio de desempate en caso de la igualdad en el global es la posición en la tabla, rubro en el que los de Martín Anselmi llevan mano por ser líderes.

Es por eso por lo que para los azulcremas, no hay otra que ganar este domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Cualquier victoria por cualquier marcador le dará el pase a la Gran Final a las Águilas.

Aunque la tarea no luce sencilla, pues las Águilas no han podido derrotar a La Máquina en el semestre, si tiene la confianza de los números, pues André Jardine no ha perdido ninguna eliminatoria como entrenador azulcrema, además de que Cruz Azul no elimina al América de una Liguilla desde el Invierno 99.

