Chaco Giménez lanza dura crítica a América: 'No existen fuera de México'

Uno de los referentes en los últimos años del Cruz Azul, Christian Giménez criticó duramente al América, pues considera que en el plano internacional, el conjunto azulcrema no ha destacado.

Chaco Giménez señaló que, a pesar de que han levantado títulos de Concacaf en múltiples ocasiones, América "no existe" en el plano internacional y espera que desempeñe un mejor papel próximamente.

"A nivel internacional no ha demostrado nada, por más que me digas que ha ganado la Concacaf tantas veces, no ha demostrado nada. Fuera de México no existe. No me van a convencer porque no existen", dijo Chaco en Fox Sports.

"Hablando en serio, al América le hace falta por lo menos competir de otra manera a nivel internacional. Pachuca hizo algo muy interesante en la Copa Intercontinental", agregó Giménez.

El equipo de Coapa no logró clasificar al Mundial de Clubes, mismo que se disputará este año. Cabe destacar que, América no logró llegar a ninguna Final de Copa Libertadores, caso contrario a Chivas, Cruz Azul y Tigres.



