¿Cuántos títulos de Liga MX tiene el América?

Considerado el equipo más ganador del futbol mexicano, las Águilas del América fundado el 29 de mayo de 1916 ha conquistado en 15 ocasiones el título de la Liga MX.

Hace más de 100 nacería un equipo en la Colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México que empezaría a forjar su historia para convertirse en el más ganador y también en el más odiado dentro de la República Mexicana.

Durante la campaña 1965- 1966 empezaría todo con el primer título liguero, en aquella temporada se adjudicaría el trofeo tras finalizar en la primera posición de la tabla de clasificación.

Después del primer campeonato pasarían más de 10 años para nuevamente levantar el título de liga; el segundo llegaría en la temporada 1970-71 contra Toluca, el tercero no tardaría y en la 1975-76 se alzarían contra la U de G.

Entonces llegaría la década de los 80's donde terminarían alzando cinco títulos (un tricampeonato): Temporada 1983-84 (vs Chivas), 1984-85 (vs Pumas), PRODE 1985 (vs Tampico Madero), 1987-88 (vs Pumas) y 1988-89 (vs Cruz Azul).

Tras la época dorada de los azulcremas los 90’s pasarían sin hazañas dentro de la liga local y entonces llegaría los 2000 y con ello los torneos cortos contabilizando siete títulos más hasta el día de hoy: Verano 2002 (vs Necaxa), Clausura 2005 (vs Tecos), Clausura 2013 (vs Cruz Azul), Apertura 2014 (vs Tigres), Apertura 2018 (vs Cruz Azul), Apertura 2023 (vs Tigres), Clausura 2024 (vs Cruz Azul).

Títulos del América en Liga MX

Temporada 1965-66

Temporada 1970-71

Temporada 1975-76

Temporada 1983-84

Temporada 1984-85

PRODE 1985

Temporada 1987-88

Temporada 1988-89

Verano 2002

Clausura 2005

Clausura 2013

Apertura 2014

Apertura 2018

Apertura 2023

Clausura 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIGUE EL SUEÑO! PACHUCA AVANZA A LA FINAL DE LA COPA INTERCONTINENTAL ELIMINANDO AL AL AHLY