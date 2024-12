De ‘Zizinho’ a ‘Jona’: una familia histórica en el palmarés americanista

América consiguió un hito dentro del balompié mexicano: el Tricampeonato en torneos cortos. La victoria en el marcador global sobre Rayados colocó al equipo de Coapa con su decimosexta estrella dentro de nuestro futbol.

Uno de los artífices de la dinastía azulcrema es Jonathan Dos Santos, quien aunque tuvo poca participación este torneo, fue clave en instancias decisivas.

El mediocampista mexicano se mostró completamente conmovido al finalizar el encuentro, con algunas palabras le dedicó el título a su padre, Geraldo Francisco Dos Santos, quien falleció en el 2021.

“Mi papá debe ser el más orgulloso de todo esto. Gracias a él soy americanista, ojalá pudiera estar aquí para que viera mis triunfos, pero sé que desde el cielo está contento”, comentó Dos Santos a los medios de comunicación.

Jonathan llegó al América en diciembre de 2021, con buenas actuaciones se convirtió en uno de los mejores jugadores del conjunto de las Águilas; el jugador de 34 años declaró que no puede creer aún este momento.

"Me siento feliz, sin palabras. Es algo que nunca se había logrado en torneos cortos, es una alegría inmensa, un sueño hecho realidad": Jonathan dos Santos

“No me lo puedo creer, si me lo dices no puedo creer que estoy en la historia del Club América, siendo un jugador que llegó con pocas oportunidades, a punto de retirarse y mírame ahora, levantando mi tercer título”, declaró el jugador al finalizar la ceremonia de premiación.

Legado de Zizinho

El padre de Giovani y Jonathan Dos Santos jugó en tres etapas en el equipo de la televisora de San Ángel, en la primera de esas etapas consiguió ser bicampeón. El primer título fue en contra de Guadalajara en la llamada ‘Final del Siglo’.

